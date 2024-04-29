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Прокуратура Екатеринбурга решила проверить приёмную семью после сообщений об издевательствах над сиротами

11.12 Четверг, 2 мая 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга сообщила о начале проверки в отношении приёмной семьи, в которой опекуны издеваются над сиротами. Поводом для надзорных мероприятий стала информация в СМИ о том, что из-за систематического насилия в семье дети ушли из дома.

О том, что происходит в семье рассказала их старшая сестра, которая всё время поддерживала с ними связь, пока они жили у приёмных родителей. По её словам, раньше её братья и сестры – их пятеро – говорили, что у них всё хорошо, но в какой-то момент брат с сестрой вдвоем сбежали к ней из дома и рассказали, что их начали избивать через несколько месяцев после приёма в семью, в которой они прожили почти три года. Также, по их словам, их наказывали, если они брали еду без разрешения. Старшая сестра уверена, что они рассказали ей об этом не сразу, так как их запугали.

Забрать к себе родных братьев и сестёр девушка не может, так как она сама выпускница детского дома и стоит в очереди на квартиру. Обеспечить сразу пять детей она не состоянии.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, к старшей сестре сбежали дети 2010 и 2012 года рождения. Сделали они это в апреле. По версии «Е1», детей начали избивать ещё в первый год жизни в приёмной семье. У ведомства данные о том, что психологическое и физическое насилие началось с 2023 года.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Будет дана правовая оценка деятельности управления социальной политики № 27, а также соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности органов системы профилактики безнадзорности»,

– говорится в сообщении прокуратуры.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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13:20 Прокуратура и СК заинтересовались учительницей из Берёзовского, которая пнула ученика
12:27 Жителей Нижнего Тагила смутил полуобнажённый мужчина в женских стрингах
11:31 В школе Берёзовского учительница пнула мальчика
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