Прокуратура Екатеринбурга решила проверить приёмную семью после сообщений об издевательствах над сиротами

– говорится в сообщении прокуратуры.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Будет дана правовая оценка деятельности управления социальной политики № 27, а также соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности органов системы профилактики безнадзорности»,