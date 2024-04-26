В Екатеринбурге ночью обокрали торговцев хлебом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Минувшей ночью в Екатеринбурге неизвестные обчистили павильон, в котором продаются хлебобулочные изделия. Денег преступники унесли немного, но вот ущерб своими действиями нанесли существенный.Хлебобулочный павильон, который подвергся ночному визиту незваных гостей, стоит на улице Кузнецова в Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга. Чтобы проникнуть внутрь, преступники сломали окошко в двери павильона, а, уходя, унесли не только имевшуюся на тот момент в кассе выручку (менее 10 тысяч рублей), но и инвентарь, включая противень. В итоге владельцам павильона был нанесён ущерб на сумму около 40 тысяч рублей.Сколько было преступников точно неизвестно, но на камеру видеонаблюдения, установленную внутри павильона, попали двое мужчин. Один из них «рыбкой» нырнул в павильон, а второй ожидал на улице. Интересно, что владельца ограбленного пункта торговли надеются, что ночные визитёры вернутся с извинениями и возмещением ущерба, — пишет телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург».