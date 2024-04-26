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В Екатеринбурге запретят остановку ещё на четырёх улицах

13.46 Четверг, 2 мая 2024
Фото: Вечерние ведомости
Центр организации движения планирует в первом полугодии установить новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку, на четырёх улицах в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба мэрии.

Новые знаки должны будут появиться на:
– Челюскинцев, от улицы Героев России до Братьев Быковых;
– Степана Разина, от Большакова до Фурманова;
– Ясная – за 100 метров перед улицей Шаумяна со стороны Волгоградской;
– Мичурина, от Декабристов до Народной Воли.

«Цель установки знаков – повышение безопасности дорожного движения и увеличение пропускной способности вышеперечисленных улиц», – пояснили в городской администрации.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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