В Екатеринбурге запретят остановку ещё на четырёх улицах

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Центр организации движения планирует в первом полугодии установить новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку, на четырёх улицах в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба мэрии.Новые знаки должны будут появиться на:– Челюскинцев, от улицы Героев России до Братьев Быковых;– Степана Разина, от Большакова до Фурманова;– Ясная – за 100 метров перед улицей Шаумяна со стороны Волгоградской;– Мичурина, от Декабристов до Народной Воли.«Цель установки знаков – повышение безопасности дорожного движения и увеличение пропускной способности вышеперечисленных улиц», – пояснили в городской администрации.