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В Екатеринбурге запретят остановку ещё на четырёх улицах
Фото: Вечерние ведомости
Центр организации движения планирует в первом полугодии установить новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку, на четырёх улицах в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба мэрии.
Новые знаки должны будут появиться на:
– Челюскинцев, от улицы Героев России до Братьев Быковых;
– Степана Разина, от Большакова до Фурманова;
– Ясная – за 100 метров перед улицей Шаумяна со стороны Волгоградской;
– Мичурина, от Декабристов до Народной Воли.
«Цель установки знаков – повышение безопасности дорожного движения и увеличение пропускной способности вышеперечисленных улиц», – пояснили в городской администрации.
Новые знаки должны будут появиться на:
– Челюскинцев, от улицы Героев России до Братьев Быковых;
– Степана Разина, от Большакова до Фурманова;
– Ясная – за 100 метров перед улицей Шаумяна со стороны Волгоградской;
– Мичурина, от Декабристов до Народной Воли.
«Цель установки знаков – повышение безопасности дорожного движения и увеличение пропускной способности вышеперечисленных улиц», – пояснили в городской администрации.
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