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СК присоединился к проверке приёмной семьи из Екатеринбурга, где били детей

12.40 Четверг, 2 мая 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет заинтересовался приёмной семьей из Екатеринбурга, в которой, по информации СМИ, избивали взятых под опеку детей-сирот – их родные родители были лишены родительских прав.

«По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ – истязание»,

– говорится в сообщении СУ СКР по Свердловской области.


Следователи намерены истребовать и проанализировать характеризующие материалы в отношении приёмных родителей и опекаемых детей, а также направить детей на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы зафиксировать возможные телесные повреждения. Кроме этого, в СК уже обратили внимание на должностных лиц, в чью компетенцию входит контроль за пребыванием детей в приёмных семьях.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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