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СК присоединился к проверке приёмной семьи из Екатеринбурга, где били детей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет заинтересовался приёмной семьей из Екатеринбурга, в которой, по информации СМИ, избивали взятых под опеку детей-сирот – их родные родители были лишены родительских прав.
Следователи намерены истребовать и проанализировать характеризующие материалы в отношении приёмных родителей и опекаемых детей, а также направить детей на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы зафиксировать возможные телесные повреждения. Кроме этого, в СК уже обратили внимание на должностных лиц, в чью компетенцию входит контроль за пребыванием детей в приёмных семьях.
«По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ – истязание»,
– говорится в сообщении СУ СКР по Свердловской области.
Следователи намерены истребовать и проанализировать характеризующие материалы в отношении приёмных родителей и опекаемых детей, а также направить детей на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы зафиксировать возможные телесные повреждения. Кроме этого, в СК уже обратили внимание на должностных лиц, в чью компетенцию входит контроль за пребыванием детей в приёмных семьях.
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