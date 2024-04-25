Один год в первый день мая исполнилось «медовому мишке» Екатеринбургского зоопарка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Пока Екатеринбург отмечает праздник Весны и Труда, у местного зоопарка есть повод радоваться куда более умилительный. Один годик сегодня исполнился Лорду — самому молодому из проживающих здесь «медовых мишек».«Медовый мишка» — это ненаучное, простонародное название зверька кинкажу, в природе проживающего в Центральной и Южной Америках. К медведям он никакого отношения не имеет, равно как и к обезьянкам, на которых немного похож. На самом деле кинкажу относятся к семейству енотовых, отличаясь от остальных его представителей, в первую очередь, более монотонной окраской меха.Лорд на «исторической родине» никогда не был. И вообще не знает, что такое «дикая природа». Год назад он родился в Екатеринбурге у мамы Лары и папы Леона. С ними теперь вместе и живёт.«Как все сородичи, Лорд любопытен и осторожен одновременно. Все новые предметы и запахи ему очень интересны и подлежат обязательному исследованию... но в позднее время. Иногда кинкажу выходят размяться и днём», — рассказывают о сегодняшнем имениннике в зоопарке. — «Все кинкажу сластёны, и Лорд не исключение. Он с удовольствием съедает киви, яблоки, бананы и другие фрукты. Не отказывается и от моркови, вареного мяса, яиц и конечно же любит мёд».Увидеть кинкажу Лорда и его родителей на втором этаже павильона «Южный» Екатеринбургского зоопарка. Правда, нужно быть готовым к тому, что вся троица окажется сонной и не склонной позировать посетителям.