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В Москве задержали екатеринбуржца Дмитрия Бахтина, который борется за спасение сына с СМА

12.50 Понедельник, 9 октября 2023
Фото предоставила Юлия Липинская
Екатеринбуржец Дмитрий Бахтин сегодня снова вышел в Москве на Красную площадь. Он просит президента спасти своего сына, трехлетнего Мишу, болеющего СМА.

Адвокат Юлия Липинская рассказала, что решение суда о предоставлении лекарственного препарата «Спинраза» Мише Бахтину до сих пор не исполнено. В связи с этим отец мальчика Дмитрий в очередной раз вышел на Красную площадь с плакатом «Президент РФ спасите ребенка». Но Дмитрия Бахтина сразу задержали сотрудники полиции.

«Мы просим исполнить законные требования семьи, которые утверждены судом первой, апелляционной и кассационной инстанции. Медицинские учреждения реализовали своего право в части обжалования решения суда, но на всех этапах им было отказано. Решение суда подлежит немедленному исполнению, без выставления новых условий от медицинских учреждений, которые они постоянно пытаются нам навязать. Сотрудники министерства здравоохранения Свердловской области хоть раз назвали норму закона, которой закреплено, что Миша в обязательном порядке должен пройти трехсторонний консилиум для обеспечения препаратом "Спинраза" или "Рисдиплам"? Нет. Или может где-то в решении сказано о назначении дополнительных исследований? Тоже, нет. Сейчас Бахтин задержан просто потому, что хочет спасти сына»,

– рассказала «Вечерним ведомостям» Юлия Липинская.


Напомним, что более года родители Миши добиваются исполнения решения суда, согласно которому их сыну должны предоставить для лечения препарат «Спинраза». Однако главврач ОДКБ и свердловский Минздрав отказывают в предоставлении терапии, аргументируя это тем, что такое лечение может быть опасно, так как в России и мире якобы нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования «Спинразы» после укола «Золгенсма».

Сейчас Миша Бахтин находится на терапии с использованием препарата «Рисдиплам», купленного на личные деньги.

Семья Бахтиных уже записывала видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой спасти их сына. Глава СК после обращения взял ситуацию на контроль.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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