В Москве задержали екатеринбуржца Дмитрия Бахтина, который борется за спасение сына с СМА

– рассказала «Вечерним ведомостям» Юлия Липинская.

«Мы просим исполнить законные требования семьи, которые утверждены судом первой, апелляционной и кассационной инстанции. Медицинские учреждения реализовали своего право в части обжалования решения суда, но на всех этапах им было отказано. Решение суда подлежит немедленному исполнению, без выставления новых условий от медицинских учреждений, которые они постоянно пытаются нам навязать. Сотрудники министерства здравоохранения Свердловской области хоть раз назвали норму закона, которой закреплено, что Миша в обязательном порядке должен пройти трехсторонний консилиум для обеспечения препаратом "Спинраза" или "Рисдиплам"? Нет. Или может где-то в решении сказано о назначении дополнительных исследований? Тоже, нет. Сейчас Бахтин задержан просто потому, что хочет спасти сына»,