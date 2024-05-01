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Вместе с замминистра ЖКХ Свердловской области задержан экс-депутат ЗакСО
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Вторым задержанным по коррупционному делу замминистра ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына стал бывший депутат заксобрания Свердловской области (7-го созыва, 2016 – 2021) от ЛДПР Павел Мякишев, пишет телеграм-канал «заЕКАДье».
По данным канала, взятка размером 2 миллиона рублей Кислицыну была передана в интересах АО «Энергосбыт плюс», где Мякишев является советником генерального директора по GR. Однако официального подтверждения данной информации нет. Какая мера пресечения избрана Мякишеву, тоже неизвестно.
Павел Мякишев был однокурсником Андрея Кислицына. Оба выпускники УГТУ-УПИ, и оба долгое время жили в Заречном. Как писал «ФедералПресс», после окончания вуза Мякишев занялся бизнесом, его партнёры принадлежали к той же студенческой компании: среди них были свояк Кислицына Сергей Митро, экс-депутат думы Заречного Сергей Сколобанов, крупный подрядчик из Лесного Дмитрий Боярских и другие. За свою карьеру Мякишев успел позаниматься бизнесом в разных сферах: от торговли продуктами (сеть «Хлеб-49») до аренды коттеджей на базе отдыха (фирма «Вега»). Наиболее известные компании с его участием – «ЗКС», «ВиК» и «Теплопередача» – были связаны с коммунальной системой Заречного, мэром которого был Андрей Кислицын. В своё время именно передача коммунальных сетей в аренду и концессию фирмам его друзей стала основным поводом для критики во время противостояния Кислицына с руководством Белоярской АЭС (самого Кислицына в Заречном некоторые называли «коммунальным спрутом»).
После того как в 2021 году Мякишев не смог переизбраться в ЗакСО, он устроился на работу в свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс». При этом связи с ЛДПР он не потерял – на сайте партии содержится новость от 25 марта 2024 года о том, что Мякишев провёл в свердловском штабе ЛДПР лекцию на тему «Начисление расчёта за коммунальные услуги».
По данным канала, взятка размером 2 миллиона рублей Кислицыну была передана в интересах АО «Энергосбыт плюс», где Мякишев является советником генерального директора по GR. Однако официального подтверждения данной информации нет. Какая мера пресечения избрана Мякишеву, тоже неизвестно.
Павел Мякишев был однокурсником Андрея Кислицына. Оба выпускники УГТУ-УПИ, и оба долгое время жили в Заречном. Как писал «ФедералПресс», после окончания вуза Мякишев занялся бизнесом, его партнёры принадлежали к той же студенческой компании: среди них были свояк Кислицына Сергей Митро, экс-депутат думы Заречного Сергей Сколобанов, крупный подрядчик из Лесного Дмитрий Боярских и другие. За свою карьеру Мякишев успел позаниматься бизнесом в разных сферах: от торговли продуктами (сеть «Хлеб-49») до аренды коттеджей на базе отдыха (фирма «Вега»). Наиболее известные компании с его участием – «ЗКС», «ВиК» и «Теплопередача» – были связаны с коммунальной системой Заречного, мэром которого был Андрей Кислицын. В своё время именно передача коммунальных сетей в аренду и концессию фирмам его друзей стала основным поводом для критики во время противостояния Кислицына с руководством Белоярской АЭС (самого Кислицына в Заречном некоторые называли «коммунальным спрутом»).
После того как в 2021 году Мякишев не смог переизбраться в ЗакСО, он устроился на работу в свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс». При этом связи с ЛДПР он не потерял – на сайте партии содержится новость от 25 марта 2024 года о том, что Мякишев провёл в свердловском штабе ЛДПР лекцию на тему «Начисление расчёта за коммунальные услуги».
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