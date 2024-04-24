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«Пространство Заря» закрылось, собранные в нём исторические материалы переезжают
Стоп-кадр видео от «Пространство Заря»
Не без грусти восприняли жители Орджоникидзевского района города Екатеринбурга известие о том, что закрылось «Пространство Заря». Интересный проект привлекал к себе внимание креативными мероприятиями и оставлял надежду, что в помещениях бывшего кинотеатра продолжится культурная жизнь (и даже кинопоказы).
Увы, «Пространство Заря» действительно закрылось, не просуществовав и четырёх лет. Сейчас двери в экс-кинотеатр закрыты, вещи проекта — собранные архивные материалы по истории Орджоникидзевского района, экспонаты некоторых выставок, компьютеры — складированы в вестибюле одной кучей и постепенно покидают здание. Самое обидное, что происходит это практически сразу после того, как были подлатаны, отремонтированы, отреставрированы и внутренние пространства, и площадь перед центральным входом и сам фасад здания. Но теперь всем этими обновлённым простором будут пользоваться совсем другие люди.
«Пространство Заря» было вынуждено закрыться после смены собственника здания, у которого совсем иные виды на отремонтированные площади. Но, как обнадёживает жителей Орджоникидзевского района основатель проекта Станислав Рогозин, исторические, архивные материалы, собранные за несколько лет не без помощи горожан, не пропадут, а переедут в другое место — в торговый центр «Омега», расположенный буквально в полутора километрах от экс-«Зари». Там уже проводятся выставки, посвящённые истории района, и вся команда «Пространства Зари» продолжит начатую работу там, только уже под другим названием.
Что же касается судьбы бывшего кинотеатра, то она пока под большим вопросом. «ВВ» постарается в ближайшее время выяснить, каким же образом планирует эксплуатировать новый собственник здания доставшиеся ему отремонтированные площади.
Увы, «Пространство Заря» действительно закрылось, не просуществовав и четырёх лет. Сейчас двери в экс-кинотеатр закрыты, вещи проекта — собранные архивные материалы по истории Орджоникидзевского района, экспонаты некоторых выставок, компьютеры — складированы в вестибюле одной кучей и постепенно покидают здание. Самое обидное, что происходит это практически сразу после того, как были подлатаны, отремонтированы, отреставрированы и внутренние пространства, и площадь перед центральным входом и сам фасад здания. Но теперь всем этими обновлённым простором будут пользоваться совсем другие люди.
«Пространство Заря» было вынуждено закрыться после смены собственника здания, у которого совсем иные виды на отремонтированные площади. Но, как обнадёживает жителей Орджоникидзевского района основатель проекта Станислав Рогозин, исторические, архивные материалы, собранные за несколько лет не без помощи горожан, не пропадут, а переедут в другое место — в торговый центр «Омега», расположенный буквально в полутора километрах от экс-«Зари». Там уже проводятся выставки, посвящённые истории района, и вся команда «Пространства Зари» продолжит начатую работу там, только уже под другим названием.
Что же касается судьбы бывшего кинотеатра, то она пока под большим вопросом. «ВВ» постарается в ближайшее время выяснить, каким же образом планирует эксплуатировать новый собственник здания доставшиеся ему отремонтированные площади.
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