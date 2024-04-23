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Свердловские власти обсудили повешение зарплат и улучшения условия труда в регионе
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
Губернатор Евгений Куйвашев вместе с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым обсудили вопрос повышения зарплат и улучшения условий труда в Свердловской области.
Как сообщили в департаменте информационной политики, Михаил Шмаков обратил внимание на необходимости повысить зарплаты врачам и учителям. Подробности их разговора в ДИПе раскрывать не стали, но привели цитату Евгения Куйвашева, в которой он утверждает, что свердловские власти стараются, чтобы средняя зарплата не отставала от среднероссийских показателей.
Напомним, что еще в прошлом году в Свердловской области заговорили об остром дефиците врачей. Также кадровый голод периодически заявляет о себе в сфере образования.
Как сообщили в департаменте информационной политики, Михаил Шмаков обратил внимание на необходимости повысить зарплаты врачам и учителям. Подробности их разговора в ДИПе раскрывать не стали, но привели цитату Евгения Куйвашева, в которой он утверждает, что свердловские власти стараются, чтобы средняя зарплата не отставала от среднероссийских показателей.
«У нас регион индустриальный, есть особая культура работы профсоюзных организаций на промышленных предприятиях. В коллективных договорах одно из обязательных условий – ежегодное повышение заработной платы. Мы, действительно, всегда ставили задачу, чтобы наша средняя заработная плата не отставала от среднероссийских показателей, и в последние годы сделано очень много. Важно сохранить трудовые коллективы и стабильность в регионе»,
– заявил губернатор.
Напомним, что еще в прошлом году в Свердловской области заговорили об остром дефиците врачей. Также кадровый голод периодически заявляет о себе в сфере образования.
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