Свердловские власти обсудили повешение зарплат и улучшения условия труда в регионе

– заявил губернатор.

«У нас регион индустриальный, есть особая культура работы профсоюзных организаций на промышленных предприятиях. В коллективных договорах одно из обязательных условий – ежегодное повышение заработной платы. Мы, действительно, всегда ставили задачу, чтобы наша средняя заработная плата не отставала от среднероссийских показателей, и в последние годы сделано очень много. Важно сохранить трудовые коллективы и стабильность в регионе»,