Свердловская область заняла пятое место в рейтинге регионов по объёму выданной ипотеки

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловская область вошла в топ-5 в рейтинге регионов по объёму выданной ипотеке, заняв пятую строчку. Общая сумма кредитов, набранных жителями региона, составила 16,84 миллиарда рублей. Эти данные приводит Объединенное кредитное бюро.Опередили Свердловскую область: Москва – 9,92 тыс. кредитов на 72,69 млрд рублей, Московская область – 7,85 тыс. кредитов на 43,63 млрд рублей, Санкт-Петербург – 6,05 тыс. кредитов на 31,74 млрд рублей, Татарстан – 4,38 тыс. кредитов на 18,98 млрд рублей.Соседние регионы из УрФО в топ-10 не вошли. Челябинская область оказалась на 11 строчке по объёму кредитования – 3,11 тыс. ипотек на 10,07 млрд рублей за март 2024 года. Ханты-Мансийский автономный округ на 16 месте – 2,07 тыс. ипотечных кредитов на 8,09 млрд рублей, Тюменская область сразу за ним на 17 месте – 2,16 тыс. ипотек на 7,87 млрд рублей.В целом по России количество выданных кредитов в сравнении с четвёртым кварталом 2023 года сократилось выдач по сравнению с IV кварталом прошлого года сократилось на 55%, а объемы – на 59%. Тогда в стране было выдано 728,75 тыс. ипотек на 3,12 трлн рублей. Средний размер ипотеки при этом за квартал сократился на 7% – с 4,28 до 3,97 млн рублей.