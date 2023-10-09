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Задержанного в Москве екатеринбуржца Дмитрия Бахтина выпустили из полиции

14.58 Понедельник, 9 октября 2023
Фото предоставила Яна Бахтина
Екатеринбуржца Дмитрия Бахтина, которого задержали сегодня на Красной площади в Москве, отпустили без составления протокола.

Напомним, что отец трехлетнего Миши с СМА, которому не предоставляют лекарство, вышел на Красную площадь с плакатом «Президент РФ спасите ребенка». Но Дмитрия сразу задержали сотрудники полиции.

Адвокат семьи Бахтиных Юлия Липинская сообщила корреспонденту «Вечерних ведомостей», что сейчас Дмитрия уже отпустили.

«Отпустили, написали объяснение. Со словами: «Мы все понимаем, дай Бог добиться Вам лечения для ребёнка»,

– рассказала адвокат.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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