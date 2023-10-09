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Задержанного в Москве екатеринбуржца Дмитрия Бахтина выпустили из полиции
Фото предоставила Яна Бахтина
Екатеринбуржца Дмитрия Бахтина, которого задержали сегодня на Красной площади в Москве, отпустили без составления протокола.
Напомним, что отец трехлетнего Миши с СМА, которому не предоставляют лекарство, вышел на Красную площадь с плакатом «Президент РФ спасите ребенка». Но Дмитрия сразу задержали сотрудники полиции.
Адвокат семьи Бахтиных Юлия Липинская сообщила корреспонденту «Вечерних ведомостей», что сейчас Дмитрия уже отпустили.
Напомним, что отец трехлетнего Миши с СМА, которому не предоставляют лекарство, вышел на Красную площадь с плакатом «Президент РФ спасите ребенка». Но Дмитрия сразу задержали сотрудники полиции.
Адвокат семьи Бахтиных Юлия Липинская сообщила корреспонденту «Вечерних ведомостей», что сейчас Дмитрия уже отпустили.
«Отпустили, написали объяснение. Со словами: «Мы все понимаем, дай Бог добиться Вам лечения для ребёнка»,
– рассказала адвокат.
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