Жителей Артемовского кошмарят бездомные собаки





рассказала девушка в местном издании «Егоршинские вести». «Ездили в приёмный покой. Рану зашивать не стали, обошлось без этого, но укус серьёзный, собака глубоко прокусила кожу. Сейчас ему будут ставить прививки от бешенства»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Жительница Артемовского пожаловалась на бездомных собак, которые вчера покусали её мужа, когда он ехал велосипеде мимо городской больницы. Одна из собак догнала его и укусила за ногу.По её словам, в больнице ей сказали, что обращаться в полицию или администрацию по поводу бродячих собак бесполезно, так как там не станут что-либо с этим делать.Девушка также рассказала, что ранее ей самой приходилось убегать от бездомных стай, когда она гуляла со своей собакой на Первомайской. Сейчас она боится выходить на прогулку даже со своим ребёнком.