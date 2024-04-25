«Месячник чистоты» в Екатеринбурге не успели завершить из-за плохой погоды





– сказал Алексей Бубнов. «Формально месячник чистоты завершен, но погодные условия не позволили закончить все работы. Главой города поставлена задача все закончить к 9 мая»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Завершить «Месячник чистоты» в Екатеринбурге вовремя помешала плохая погода. Об этом заместитель мэра Алексей Бубнова сообщил в ходе сегодняшнего брифинга по итогам мероприятия.Он также рассказал, что к 9 мая городские власти планировали смонтировать фонтан, подаренный к 300-летию уральской столицы, но сделать это снова помешала погода. Поэтому в ближайшее время в городе включат только четыре фонтана. Какие именно, на брифинге не уточнили.