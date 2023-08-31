Отец Миши Бахтина, болеющего СМА, вышел на пикет к зданию свердловской прокуратуры

– рассказала «Вечерним ведомостям» адвокат Юлия Липинская.

«Нас хочет принять первый заместитель прокурора области. Самого прокурора области на месте нет. Сказали, что он в отпуске. Мы объяснили, что на прием пойдем в присутствии журналистов, потому что каждый раз, когда нам что-то озвучивают, на бумаге потом пишут совсем другое. Поэтому мы бы хотели, чтобы журналисты фиксировали всё, что нам обещают. Сейчас мы ожидаем решения, разрешат нам с журналистами прийти или нет»,