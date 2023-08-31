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Отец Миши Бахтина, болеющего СМА, вышел на пикет к зданию свердловской прокуратуры
Фото: Юлия Липинская
В Екатеринбурге Дмитрий Бахтин, отец трехлетнего Миши, болеющего СМА, вышел на пикет к зданию прокуратуры Свердловской области. Он пытается добиться выдачи сыну препарата, закупленным свердловским Минздравом по решению суда.
Напомним, что более года родители Миши Бахтина добиваются исполнения решения суда, согласно которому их сыну должны предоставить для лечения препарат «Спинраза». Однако главврач ОДКБ и свердловский Минздрав заявляли, что такое лечение может быть опасно, потому что в России и мире якобы нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования «Спинразы» после укола «Золгенсма». Директор благотворительного фонда «Помощь семьям СМА» Александр Курмышкин говорил «Вечерним ведомостям», почему считает такую позицию врачей неправильной (читайте его колонку). Сейчас Миша Бахтин находится на терапии с использованием препарата «Рисдиплам», купленного на личные деньги.
В начале июля в министерстве здравоохранения Свердловской области проходило совещание по определению тактики лечения Миши. В результате было решено обеспечить ребенка препаратом «Рисдиплам». Но спустя два месяца мальчик так и не получил лекарство. Родители Миши считают, что свердловские чиновники намерено ставят новые условия для получения дорогостоящего препарата «Рисдиплам», чтобы не покупать его.
Ранее Дмитрий Бахтин выходил на пикет на Красную площадь в Москве с плакатом «Помогите спасти сына». Его задержали полицейские, но потом отпустили из отделения без составления протокола.
«Нас хочет принять первый заместитель прокурора области. Самого прокурора области на месте нет. Сказали, что он в отпуске. Мы объяснили, что на прием пойдем в присутствии журналистов, потому что каждый раз, когда нам что-то озвучивают, на бумаге потом пишут совсем другое. Поэтому мы бы хотели, чтобы журналисты фиксировали всё, что нам обещают. Сейчас мы ожидаем решения, разрешат нам с журналистами прийти или нет»,
– рассказала «Вечерним ведомостям» адвокат Юлия Липинская.
Напомним, что более года родители Миши Бахтина добиваются исполнения решения суда, согласно которому их сыну должны предоставить для лечения препарат «Спинраза». Однако главврач ОДКБ и свердловский Минздрав заявляли, что такое лечение может быть опасно, потому что в России и мире якобы нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования «Спинразы» после укола «Золгенсма». Директор благотворительного фонда «Помощь семьям СМА» Александр Курмышкин говорил «Вечерним ведомостям», почему считает такую позицию врачей неправильной (читайте его колонку). Сейчас Миша Бахтин находится на терапии с использованием препарата «Рисдиплам», купленного на личные деньги.
В начале июля в министерстве здравоохранения Свердловской области проходило совещание по определению тактики лечения Миши. В результате было решено обеспечить ребенка препаратом «Рисдиплам». Но спустя два месяца мальчик так и не получил лекарство. Родители Миши считают, что свердловские чиновники намерено ставят новые условия для получения дорогостоящего препарата «Рисдиплам», чтобы не покупать его.
Ранее Дмитрий Бахтин выходил на пикет на Красную площадь в Москве с плакатом «Помогите спасти сына». Его задержали полицейские, но потом отпустили из отделения без составления протокола.
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Федеральный консилиум врачей отказался предоставлять Мише Бахтину со СМА «Рисдиплам»
31 августа 2023
31 августа 2023