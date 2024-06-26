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В Свердловской области будут судить бывшего железнодорожника за гибель коллеги
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Свердловской области завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего мастера участка локомотивного депо, обвиняемого в нарушении требований охраны труда, повлекшим по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 143 УК РФ).
По версии следствия, в январе текущего года в года в сервисном локомотивном депо «Красноуфимск-Уральский» при проведении ремонтных работ электровоза обвиняемый в нарушение технического регламента не проверил, что электровоз не был отключен от внешнего источника питания. Вследствие во время ремонтных работ слесарь-электрик получил удар током высокого напряжения. Его доставили в больницу, но спасти, к сожалению, не смогли.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
По версии следствия, в январе текущего года в года в сервисном локомотивном депо «Красноуфимск-Уральский» при проведении ремонтных работ электровоза обвиняемый в нарушение технического регламента не проверил, что электровоз не был отключен от внешнего источника питания. Вследствие во время ремонтных работ слесарь-электрик получил удар током высокого напряжения. Его доставили в больницу, но спасти, к сожалению, не смогли.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
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