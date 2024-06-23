В Стерлитамаке произошел мощный взрыв газа в жилой девятиэтажке

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Стерлитамаке произошел взрыв газа в жилом доме. Есть пострадавшие, одна женщина скончалась.Взрыв газовоздушной смеси произошел на втором этаже многоквартирного девятиэтажного дома по улице Артема. В МЧС уточнили, что «хлопок произошел без последующего горения».Пострадали 7 человек, из них 2 ребенка. Одна женщина погибла.В результате происшествия выбиты окна, двери в жилых помещениях, повреждена входная группа подъезда. Сколько именно квартир повреждены, официально не сообщается (местные СМИ пишут, что повреждения получили четыре квартиры).«Пожарными и спасателями эвакуированы около 80 жильцов дома. Причина произошедшего устанавливается», - сообщили в МЧС по региону.В прокуратуре уточнили, что взрыв произошел сегодня в 11:00 «при установлении сотрудниками газовой службы причин утечки газа». В ведомстве добавили, что травмы получили двое сотрудников газовой службы, их доставили в больницы. О состоянии газовиков не сообщается. В местных изданиях пишут, что одному из них якобы оторвало руку.СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей.