В Госдуме обсудили запрет сатанистов, марксистов и терианов

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Госдуме накануне состоялось мероприятие, на котором депутаты и приглашенные эксперты обсудили так называемые деструктивные явления в российском обществе. Всё деструктивное предлагалось запретить.Круглый стол «О противодействии распространению сатанизма и другим деструктивным явлениям в медиакультурном пространстве России» провел комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений ГД.Участники приравняли к понятию «сатанизм» очень широкий круг явлений, отмечает «Коммерсант». Так, были упомянуты «группы смерти», «школьная стрельба», чайлдфри, «экоэкстремизм или экотерроризм», эвтаназия, смена пола, аборты, «культ черного солнца» и другая «ультралиберальная нечисть», как выразился один из участников.Один из приглашенных экспертов, руководитель «лаборатории деструктологии» Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев, высказался о большевиках и марксистах. По его мнению, сатанисты стали проявляться открыто после победы большевиков. Он считает, что признание сатанизма экстремистским движением «позволит в дальнейшем выходить на запрет более опасных движений, в том числе ваххабитов и марксистов», цитирует издание.Добавим, что Силантьев, как ранее писал Forbes, был одним из авторов лингвистической экспертизы по уголовному делу об оправдании терроризма в отношении драматурга Светланы Петрийчук и режиссера Евгении Беркович (в апреле были включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).Отдельно участники обсудили такие ставшие популярными явления, как «квадробинг», «фурри» и «терианы». Так, депутат Татьяна Буцкая считает, что сатанизм «мимикрирует под эти субкультуры».По ее мнению, квадроберы (те, кто пародирует, изображает животных, «передвигается, как кошечки и собачки» и т.п.) сами по себе не представляют «ничего страшного», но вслед за этим возникает движение фурри - «когда дети и подростки надевают маски, шкуры и хвосты животных, встают на две ноги и начинают постепенно идентифицировать себя с животными, теряя себя как человека».«Самое страшное - третье течение, когда ты не просто повторяешь движения и надеваешь маску, а начинаешь жить жизнью животного - это терианы», - говорит депутат. По ее мнению, явление опасно для детей и подростков, так как «это уже субкультура, которая объединяет и отделяет их от социума». Депутат считает, что, как только дети «объединились вокруг чего-то, что несвойственно человеку», они становятся подвержены «всему самому опасному - самоубийствам, алкоголизмуи наркозависимости».«Распространение в детской среде информации о субкультуре терианов, отказывающихся от человеческого поведения, которая может побудить других детей последовать тем же путем, должно быть запрещено законом», - пишет у себя в телеграм-канале Буцкая. По ее словам, депутаты уже работают над соответствующими поправками в ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».Глава комитета Ольга Тимофеева считает, что в целом в отношении «деструктивной идеологии» должна быть выработана четкая позиция. «Никаких дискуссий, а только запрет всех организаций, которые продвигают террористическую, экстремистскую, деструктивную идеологию. Нужно два-три года, чтобы полностью поменять мозги молодежи», - цитирует Тимофееву издание.