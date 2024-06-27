В Екатеринбурге пытались украсть созданный детьми арт-объект программы «ЧО»





– рассказали «Вечерним ведомостям» в команде «ЧО». «Её заметил во время обхода Сергей Ведерников – начальник отдела безопасности Уральского центра народного искусства имени Родыгина. Неравнодушный горожанин распорядился перенести арт-объект на хозяйственный двор учреждения, чтобы уберечь. Сергей предполагает, что вес арт-объекта и помешал вандалам, а возможно их кто-то спугнул»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге одну из фигур огромного металлического конструктора, созданного детьми в рамках школы паблик-арта «ЧО», пытались украсть. Неизвестные открутили деталь весом 50 килограмм и, предположительно, не сумев далеко унести бросили на землю.Там также рассказали, что это уже не первый случай, когда арт-объект страдает от рук вандалов. Прошлым летом, когда арт-объект установили на площади перед кинотеатром «Заря», неизвестные сдвинули фигуры в угол, где они простояли несколько дней. Позже «конструктор» перевезли во двор Уральского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина, где они перезимовали. Затем скульптуры поселились у Уральского центра народного искусства имени Родыгина.Сам конструктор был придуман и воплощён участниками мастерской «Как нескучно перейти площадь?». Его элементы напоминают тот самый металлический конструктор из детства, который когда-то выпускал завод имени Калинина – одно из ведущих предприятий Эльмаша.