Возрастное ограничение 18+
В чаще свердловского леса нашли брошенного умирать кота
Фото: телеграм-канал «Кляксы» / t.me/klyaksa_priyut
К сожалению, не редкость, когда от надоевшего кота нелюди избавляются тем, что отвозят его подальше в лес. И оставляют не приспособленное к лесной жизни животное со спокойной совестью — вроде как не убили же. В случае же, которым поделился екатеринбургский приют «Клякса», заболевшего домашнего питомца хозяева бросили в чаще леса на верную погибель.
Брошенного в лесу кота куда более совестливые люди нашли совершенно случайно, благодаря поломке машины. Поломка застала их на загородной дороге. Стоило чуть отойти от заглохшей «тачки» в лес, как и была сделана страшная находка.
Судя по состоянию обнаруженного в свердловском лесу кота, он подрался с другими котами. Полученные раны загноились, стали воспаляться, а занесённая в раны зараза поползла по телу. В итоге, когда Лесника (так назвали найдёныша) привезли в Екатеринбург, ему поставили следующие диагнозы: два абсцесса на голове, обширная некротизированная рана на спине. В ветклинике доктора Тебенькова кошачьи раны почистили, гной выкачали (только из головы его набралось около 20 миллиграмм).
Сейчас Лесник находится под опекой приюта «Клякса», где часто оказываются брошенные, больные и травмированные животные. Коту нужно дальнейшее лечение, помочь в оплате которого можно по ниже указанным реквизитам (внимание, недавно они у «Кляксы» изменились).
Брошенного в лесу кота куда более совестливые люди нашли совершенно случайно, благодаря поломке машины. Поломка застала их на загородной дороге. Стоило чуть отойти от заглохшей «тачки» в лес, как и была сделана страшная находка.
Судя по состоянию обнаруженного в свердловском лесу кота, он подрался с другими котами. Полученные раны загноились, стали воспаляться, а занесённая в раны зараза поползла по телу. В итоге, когда Лесника (так назвали найдёныша) привезли в Екатеринбург, ему поставили следующие диагнозы: два абсцесса на голове, обширная некротизированная рана на спине. В ветклинике доктора Тебенькова кошачьи раны почистили, гной выкачали (только из головы его набралось около 20 миллиграмм).
Сейчас Лесник находится под опекой приюта «Клякса», где часто оказываются брошенные, больные и травмированные животные. Коту нужно дальнейшее лечение, помочь в оплате которого можно по ниже указанным реквизитам (внимание, недавно они у «Кляксы» изменились).
Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ "Клякса")
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию