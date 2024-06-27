В чаще свердловского леса нашли брошенного умирать кота

Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ "Клякса")

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),

корреспондентский счет

№ 30101810145250000411,

БИК 044525411,

ИНН банка 7702070139,

КПП банка 770943002

ОКПО 01929672

Расчетный счет

40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001

Благотворительный фонд «Клякса»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

К сожалению, не редкость, когда от надоевшего кота нелюди избавляются тем, что отвозят его подальше в лес. И оставляют не приспособленное к лесной жизни животное со спокойной совестью — вроде как не убили же. В случае же, которым поделился екатеринбургский приют «Клякса», заболевшего домашнего питомца хозяева бросили в чаще леса на верную погибель.Брошенного в лесу кота куда более совестливые люди нашли совершенно случайно, благодаря поломке машины. Поломка застала их на загородной дороге. Стоило чуть отойти от заглохшей «тачки» в лес, как и была сделана страшная находка.Судя по состоянию обнаруженного в свердловском лесу кота, он подрался с другими котами. Полученные раны загноились, стали воспаляться, а занесённая в раны зараза поползла по телу. В итоге, когда Лесника (так назвали найдёныша) привезли в Екатеринбург, ему поставили следующие диагнозы: два абсцесса на голове, обширная некротизированная рана на спине. В ветклинике доктора Тебенькова кошачьи раны почистили, гной выкачали (только из головы его набралось около 20 миллиграмм).Сейчас Лесник находится под опекой приюта «Клякса», где часто оказываются брошенные, больные и травмированные животные. Коту нужно дальнейшее лечение, помочь в оплате которого можно по ниже указанным реквизитам (внимание, недавно они у «Кляксы» изменились).