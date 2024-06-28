Свердловские спасатели предупредили о жаре до 36 °C





– говорится в сообщении свердловских спасателей. «Гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности. Обращаем внимание, что на территории Свердловской области действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает любые действия с открытым огнём»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня и завтра, 4 и 5 июля, в Свердловской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до 36°C. В связи с этим спасатели призывают не пренебрегать требованиями пожарной безопасности.Очевидцев пожаров, возгораний лесов или травы вдоль дорог просят сообщать об увиденном по телефону МЧС «101» или экстренных служб «112».