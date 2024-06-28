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Свердловские спасатели предупредили о жаре до 36 °C
Фото: Владислав Постников
Сегодня и завтра, 4 и 5 июля, в Свердловской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до 36°C. В связи с этим спасатели призывают не пренебрегать требованиями пожарной безопасности.
Очевидцев пожаров, возгораний лесов или травы вдоль дорог просят сообщать об увиденном по телефону МЧС «101» или экстренных служб «112».
«Гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности. Обращаем внимание, что на территории Свердловской области действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает любые действия с открытым огнём»,
– говорится в сообщении свердловских спасателей.
Очевидцев пожаров, возгораний лесов или травы вдоль дорог просят сообщать об увиденном по телефону МЧС «101» или экстренных служб «112».
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