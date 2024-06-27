Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Муфтий Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов.Об этом говорится в видеообращении заместителя муфтия республики. Заявление о запрете никаба опубликовано в официальном телеграм-канале муфтията.Сообщается, что такое решение принято «до устранения выявленных угроз».«Муфтий, ссылаясь на обращение от министерства по национальной политике и делам религии, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв, объявляет о временном запрете ношения никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», - заявил Абдулла Салимов, заместитель муфтия РД.По его словам, накануне в СМИ было «не совсем верное интерпретирование заключения отдела фетв».