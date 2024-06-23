На Карибы обрушился мощный ураган «Берилл»

Никита Опарин © Вечерние ведомости

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Ураган «Берилл» обрушился на Наветренные острова. Он принес разрушения и отключения электроэнергии. Подробнее о рекордном начале сезона ураганов.Ураган «Берилл», достигший 4-й категории по шкале ураганов, в понедельник пронесся по Наветренным островам, принеся с собой разрушительные ветры, интенсивные ливни и опасные для жизни штормовые нагоны.Ураган обрушился на остров Карриаку в Гренаде с максимальным ветром 150 миль в час вскоре после 11:00 утра по восточному времени, став самым сильным ураганом, прошедшим через Гренадины с 1851 года, согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).Премьер-министр Гренады Дикон Митчелл заявил, что поступили многочисленные сообщения о разрушениях и опустошениях в Карриаку и Малой Мартинике. «Через полчаса Карриаку был расплющен», — отметил он на брифинге в понедельник.Ураган оставил без электричества около 95% Гренады. Телекоммуникации также прекратили работу, и многие люди потеряли доступ в Интернет. Все школы и предприятия закрылись, включая аэропорт, до утра вторника работали только больницы и полиция. Порывы ветра достигали 121 миль в час в местном аэропорту.Прибытие «Берилла» знаменует собой исключительно раннее начало сезона ураганов в Атлантике. Ураган такой силы стал самым ранним за всю историю наблюдений в Атлантическом океане и единственным ураганом 4 категории в июне. Аномально теплые океанские воды, способствовавшие усилению «Берилла», являются четким индикатором того, что этот сезон ураганов будет далек от нормального в условиях глобального потепления. По словам экспертов, океан сейчас такой же теплый, как и обычно на пике сезона ураганов.Ураган «Берилл» продолжит движение на запад или северо-запад над Карибским морем до четверга. Ожидается, что он останется сильным ураганом категории 3 или выше до середины недели, а затем немного утихнет.Прогнозы показывают, что «Берилл» может достигнуть полуострова Юкатан в Мексике в пятницу утром. Если ураган переживет своё путешествие по суше и достигнет теплых вод Мексиканского залива, это может привести к проблемам для северо-востока Мексики или побережья Мексиканского залива США.