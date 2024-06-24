Менее 1% нарушений противопожарного режима в Свердловской области зафиксированы в лесах. Диаграмма

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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В 2024 году, в отличие от трёх предыдущих, свердловчан практически не беспокоит дым от ландшафтных пожаров. Возможно, это заслуга погоды, а возможно, МЧС и органов власти Свердловской области — с 12 апреля в регионе введён особый противопожарный режим, и, согласно регулярным релизам от Департамента информационной политики, его соблюдение тщательно контролируется — рейды проводятся в ежедневном режиме.«Вечерние ведомости» запросили статистику того, где ловят и как наказывают нарушителей требований пожарной безопасности.Мы свели цифры в диаграмму. Картина, надо отметить, получилась весьма любопытная. Так, по состоянию на 27 июня, по данным МЧС, было проведено 3489 рейдов. В ходе них было зафиксировано 2649 нарушений. При этом на землях лесного фонда зафиксировали лишь 24 (0,91% от общего числа). Всех нарушителей привлекли к ответственности по статье 8.32 КоАП.Гораздо больше нарушений выявили на землях иных категорий — сюда, например, входят земли сельхозназначения (в прошлые годы на них часто горели торфяники), промышленные земли, земли запаса. На них было зафиксировано 1080 нарушений (более 40% от общего числа). На таких землях хуже всего ситуация с установлением нарушителей — контролирующие органы составили только 694 протокола (64% от выявленных нарушений), по остальным проводятся административные расследования. Что объяснимо — часто те же сельхозземли не возделываются, заброшены, и найти правообладателя порой не так-то просто.Большинство нарушений же выявлено на землях населённых пунктов (58,32%). В это число входят, например, дачники, которые жарят шашлыки или сжигают мусор на своих участках (режимом запрещено разводить открытых огонь даже на них). С установлением нарушителей здесь ситуация лучше — при 1545 выявленных нарушениях составлено 1244 протокола (80,52%). Что тоже объяснимо — ведь часто нарушителей в таких случаях «берут с поличным».Нарушителей правил пожарной безопасности наказывают по статьям 8.32 и 20.4 КоАП, а также по статье 11-1 областного закона об АП. Причём нарушения в условиях особого противопожарного режима влекут штрафы на бóльшие суммы, чем если бы этот режим не был установлен. Для граждан это — до 50 тысяч за нарушения в лесах и до 20 тысяч на землях иных категорий. Для должностных и юридических лиц штрафы ещё больше.Что касается небольшого числа зафиксированных нарушений в лесах, то, следует напомнить, что с 30 мая по 21 июня в регионе действовал запрет на посещение лесов, и, возможно, жители дисциплинированно его соблюдали.