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Своевременная оплата долга - гарантия отмены принудительных мер
Применения принудительных мер в рамках исполнительных производств имущественного характера возможно избежать в случае полной и своевременной оплаты задолженности.
Граждане и представители юридических лиц могут исполнить свои финансовые обязательства с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на интернет-сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Электронный сервис в режиме реального времени позволяет узнать о долгах, а также выбрать удобный способ оплаты.
Должникам сервис сформирует квитанцию для оплаты задолженности в кредитных учреждениях, в том числе через их приложения. Также «Банк данных исполнительных производств» предложит оплатить долг с помощью личного кабинета на портале Госуслуг.
Дистанционный способ оплаты позволит избежать посещения отделений судебных приставов, личного контакта с сотрудниками ведомства, а также гарантирует окончание исполнительных производств и отмену принудительных мер исполнения.
При оплате долга по исполнительным производствам непосредственно взыскателям и отсутствии у судебного пристава сведений, подтверждающих оплату, сотрудник службы в соответствии с законодательством будет продолжать применение принудительных мер.
Граждане и представители юридических лиц могут исполнить свои финансовые обязательства с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на интернет-сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Электронный сервис в режиме реального времени позволяет узнать о долгах, а также выбрать удобный способ оплаты.
Должникам сервис сформирует квитанцию для оплаты задолженности в кредитных учреждениях, в том числе через их приложения. Также «Банк данных исполнительных производств» предложит оплатить долг с помощью личного кабинета на портале Госуслуг.
Дистанционный способ оплаты позволит избежать посещения отделений судебных приставов, личного контакта с сотрудниками ведомства, а также гарантирует окончание исполнительных производств и отмену принудительных мер исполнения.
При оплате долга по исполнительным производствам непосредственно взыскателям и отсутствии у судебного пристава сведений, подтверждающих оплату, сотрудник службы в соответствии с законодательством будет продолжать применение принудительных мер.
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