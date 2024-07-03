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Большой пожар в промзоне Берёзовского удалось локализовать
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В посёлке Ленинский Берёзовского городского округа продолжается борьба пожарных с лихо разгулявшейся огненной стихией. Напомним, там сегодня загорелись склады на территории промышленной зоны.
По последним сообщениям с места событий огонь на складах ещё полыхает, но огнеборцам удалось остановить его распространение. Локализовав возгорание, они теперь подавляют очаги открытого горения.
На борьбу с берёзовским пожаром брошены большие силы. В тушении задействовано более 20 пожарных и 8 единиц техники. Подключилась даже пожарная авиация: к наземным силам пожаротушения подключили вертолёт, который зачерпывает воду из ближайшего водоёма и обрушивает её в самое пекло.
На место происшествия прибыл глава администрации Берёзовского городского округа Евгений Писцов. Он и озвучил предварительно установленную причину возгорания, переросшего в настоящую техногенную катастрофу. По его словам, пожар начался с того, что на одном из складов опрокинулась бочка с горюче-смазочным материалом.
По последним сообщениям с места событий огонь на складах ещё полыхает, но огнеборцам удалось остановить его распространение. Локализовав возгорание, они теперь подавляют очаги открытого горения.
На борьбу с берёзовским пожаром брошены большие силы. В тушении задействовано более 20 пожарных и 8 единиц техники. Подключилась даже пожарная авиация: к наземным силам пожаротушения подключили вертолёт, который зачерпывает воду из ближайшего водоёма и обрушивает её в самое пекло.
На место происшествия прибыл глава администрации Берёзовского городского округа Евгений Писцов. Он и озвучил предварительно установленную причину возгорания, переросшего в настоящую техногенную катастрофу. По его словам, пожар начался с того, что на одном из складов опрокинулась бочка с горюче-смазочным материалом.
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В промзоне Берёзовского загорелся склад с химикатами
03 июля 2024
03 июля 2024