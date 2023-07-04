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Отец Миши Бахтина со СМА вышел на пикет в Екатеринбурге
Фото: Юлия Липинская
В Екатеринбурге отец Миши Бахтина, болеющего СМА, Дмитрий вышел на пикет к зданию администрации губернатора Свердловской области вместе с сыном.
Напомним, что врачи ОДКБ, несмотря на решение суда, отказываются предоставить Мише Бахтину препарат «Спинраза». Они ссылаются на то, что в России якобы нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования препарата «Спинраза» после укола «Золгенсма».
Вчера в близком к губернатору телеграм-канале «Не для протокола» появилась информация, что уже сегодня родителям Миши Бахтина предложат поставить мальчику укол «Спинразы». Но именно родителям мальчика об этом ничего не говорили.
Адвокат семьи Юлия Липинская рассказала «Вечерним ведомостям», что вчера были озвучены требования по получению препарата. Семью заверили, что сегодня они получат лекарство, но пока что ничего не изменилось.
Когда Дмитрий Бахтин вышел с сыном на пикет, его пригласили на переговоры с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым. Вместе с представителем аппарата омбудсмена региона Татьяны Мерзляковой он поехал на переговоры.
Напомним, что врачи ОДКБ, несмотря на решение суда, отказываются предоставить Мише Бахтину препарат «Спинраза». Они ссылаются на то, что в России якобы нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования препарата «Спинраза» после укола «Золгенсма».
Вчера в близком к губернатору телеграм-канале «Не для протокола» появилась информация, что уже сегодня родителям Миши Бахтина предложат поставить мальчику укол «Спинразы». Но именно родителям мальчика об этом ничего не говорили.
Адвокат семьи Юлия Липинская рассказала «Вечерним ведомостям», что вчера были озвучены требования по получению препарата. Семью заверили, что сегодня они получат лекарство, но пока что ничего не изменилось.
«Сегодня отец вышел с сыном на пикет»,
– сообщила Юлия Липинская.
Когда Дмитрий Бахтин вышел с сыном на пикет, его пригласили на переговоры с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым. Вместе с представителем аппарата омбудсмена региона Татьяны Мерзляковой он поехал на переговоры.
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