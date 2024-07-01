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Тридцатиградусную жару и грозу обещают в Свердловской области
Фото: Владислав Постников
Тридцатиградусная жара и гроза ожидаются в Свердловской области. В столице Урала без осадков. Такие прогнозы дают синоптики «Уральского гидрометцентра» на ближайшие дни.
В четверг, 4 июля, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, местами туман, днём местами небольшой дождь, гроза. Ночью +14…+19°C, днём +29…+34°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +17…+19°C, днём +31…+33°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 5 июля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +16…+21°C, днём +29…+34°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +19…+21°C, днём +31…+33°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 4 июля, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, местами туман, днём местами небольшой дождь, гроза. Ночью +14…+19°C, днём +29…+34°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +17…+19°C, днём +31…+33°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 5 июля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +16…+21°C, днём +29…+34°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +19…+21°C, днём +31…+33°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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