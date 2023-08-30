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Задержанного в Москве екатеринбуржца Дмитрия Бахтина отпустили без составления протокола
Скрин из видео: «Новая газета»
Екатеринбуржца Дмитрия Бахтина, которого сегодня задержала полиция во время пикета на Красной площади в Москве, отпустили из отделения без составления протокола.
Напомним, что мужчину задержали за пикет с плакатом «Помогите спасти сына». Его сыну пожизненно требуется препарат «Рисдиплам», который в Свердловской области мальчику не предоставляют.
«В полиции сказали: "Мы же не звери". Протокол составлять не стали, плакаты вернули»,
– приводят слова юриста семьи Бахтиных в It’s My City.
Напомним, что мужчину задержали за пикет с плакатом «Помогите спасти сына». Его сыну пожизненно требуется препарат «Рисдиплам», который в Свердловской области мальчику не предоставляют.
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