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Задержанного в Москве екатеринбуржца Дмитрия Бахтина отпустили без составления протокола

13.47 Среда, 30 августа 2023
Скрин из видео: «Новая газета»
Екатеринбуржца Дмитрия Бахтина, которого сегодня задержала полиция во время пикета на Красной площади в Москве, отпустили из отделения без составления протокола.

«В полиции сказали: "Мы же не звери". Протокол составлять не стали, плакаты вернули»,

– приводят слова юриста семьи Бахтиных в It’s My City.


Напомним, что мужчину задержали за пикет с плакатом «Помогите спасти сына». Его сыну пожизненно требуется препарат «Рисдиплам», который в Свердловской области мальчику не предоставляют.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:28 В Алапаевске вынесут приговор выстрелившему в девочку жителю Нижней Синячихи
20:47 Легковушка вылетела на тротуар и легла на крышу на одной из улиц Ревды
20:23 Вскрытие Капсулы времени в Екатеринбурге можно будет увидеть в «прямом эфире»
19:43 В Нижнем Тагиле вынесли приговор убившему своего подчиненного директору компании
19:10 ФК «Урал» уступил казанскому «Рубину» в Кубке России
19:08 В конкурсе фестиваля «Россия» в этом году будут участвовать 32 документальные картины
18:30 Давние планы по застройке «Уралмашзавода» начинают осуществляться
17:19 Юные изобретатели из Екатеринбурга получили золотые медали на научно-техническом конкурсе в Китае
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