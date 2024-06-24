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Суд в Москве приговорил экс-сотрудника Совфеда к 16 годам за убийство родителей
Фото: телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы
Московский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении экс-сотрудника Совета Федерации РФ Алексея Коновалова.
Его признали виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц).
Судом установлено, что бывший чиновник в феврале 2023 года убил своих пожилых родителей. Коновалов сам обратился в полицию, однако сначала он заявил, что родители уже были мертвы, когда он пришел к ним домой. Позже он признался, что сам убил родителей, сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Экс-чиновника осудили на 16 лет строгого режима.
По данным из открытых источников, Коновалов ранее занимал должность референта управления в Совете Федерации.
На телах убитых было обнаружено множество колото-резаных ран, писали ранее московские издания. По данным портала msk1.ru, родители бывшего чиновника якобы раньше числились в спецслужбах.
Его признали виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц).
Судом установлено, что бывший чиновник в феврале 2023 года убил своих пожилых родителей. Коновалов сам обратился в полицию, однако сначала он заявил, что родители уже были мертвы, когда он пришел к ним домой. Позже он признался, что сам убил родителей, сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Экс-чиновника осудили на 16 лет строгого режима.
По данным из открытых источников, Коновалов ранее занимал должность референта управления в Совете Федерации.
На телах убитых было обнаружено множество колото-резаных ран, писали ранее московские издания. По данным портала msk1.ru, родители бывшего чиновника якобы раньше числились в спецслужбах.
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