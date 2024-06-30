За смерть шпица расплатится хозяин опасной собаки из Нижнего Тагила

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Летняя прогулка стала последней в и без того короткой жизни нижнетагильского шпица Ларса. Встреча на улице со стаффордширским терьером без намордника привела к гибели пёсика.Справедливости ради надо сказать, что хозяин стаффорда сам был не рад произошедшему. Свою собаку он держал на поводке, а когда та напала на малыша, пытался вырвать шпица из её клыков. К сожалению, безуспешно. С другой стороны, вместо того, чтобы попытаться успокоить хозяйку погибшей собаки, утешить её и добровольно предложить как-то загладить вину, мужчина поспешил скрыться.Полиция Нижнего Тагила гибель собаки не посчитала достаточным поводом для возбуждения уголовного дела. Привлечь хозяина стаффорда к административной ответственности помог Департамент ветеринарии Свердловской области: мужчину обвинили в несоблюдении требований к содержанию животных (в КоАП РФ данный проступок рассматривается частью третьей статьи 8.52). Когда дело дошло до суда, хозяйка загрызенного шпица просила взыскать с ответчика материальный ущерб в размере 50 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей и судебные расходы в размере 2 300 рублей. Кроме того, женщина просила суд возложить на мужчину обязанность выгуливать собаку в наморднике и в специально отведённом для этого месте.Дзержинский районный суд города Нижний Тагил удовлетворил требования частично, снизив компенсацию морального вреда до 15 тысяч рублей, а судебные расходы по оплате госпошлины до 2 тысяч. Это было некоторое время назад, а сегодня стали известны итоги рассмотрения апелляционной жалобы, с которой в Свердловский областной суд обратился недовольный ответчик. Суд высшей инстанции оставил решение Дзержинского районного суда Нижнего Тагила без изменений.К слову, считается, что агрессия по отношению к другим собакам в природе стаффордширских терьеров. Порода эта была выведена искусственно, собаководами причисляется к «семейным» собакам, собакам-компаньонам. Вместе с тем, некоторое время стаффордширский терьер входил в перечень собак, которых выгуливать можно исключительно в наморднике. Сейчас, после сокращения этого списка, стаффордов разрешено выводить на прогулку без намордника.