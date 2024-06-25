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В Нижнем Тагиле братья-школьники, избившие одноклассницу, избежали наказания
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Следственный комитет принял решение не наказывать братьев-школьников из Нижнего Тагила, которые в конце 2023 года избили 11-летнюю одноклассницу. В результате девочка попала на больничную койку.
О том, что уголовное дело в отношении подростков было прекращено, сообщает местное издание TagilCity.ru. По его данным, с матери мальчиков также сняли обвинения по вовлечению несовершеннолетнего в совершение преступления, оставив лишь уголовное дело о хулиганстве. Другие обвинения сняли из-за отсутствия состава преступления.
Таким решением следователей заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Председатель СК потребовал от исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константина Мирошниченко доклад о результатах расследования уголовного дела и принятых процессуальных решениях.
Ранее в МВД сообщали о намерении предложить суду поместить братьев в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
О том, что уголовное дело в отношении подростков было прекращено, сообщает местное издание TagilCity.ru. По его данным, с матери мальчиков также сняли обвинения по вовлечению несовершеннолетнего в совершение преступления, оставив лишь уголовное дело о хулиганстве. Другие обвинения сняли из-за отсутствия состава преступления.
Таким решением следователей заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Председатель СК потребовал от исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константина Мирошниченко доклад о результатах расследования уголовного дела и принятых процессуальных решениях.
Ранее в МВД сообщали о намерении предложить суду поместить братьев в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
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