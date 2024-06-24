Авиадиспетчеры в аэропорту Антальи намерены бастовать до середины июля

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В аэропорту Антальи забастовка авиадиспетчеров продолжится с 3 по 15 июля, заявили в профсоюзе.Диспетчеры требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Они называют свою акцию «Работа без инициативы» (в профсоюзе отмечают, что ранее работники по своей инициативе брали на себя дополнительные обязанности, но во время протестов они намерены «действовать без энтузиазма», так как их усилия не ценят по достоинству).Забастовки прошли и в июне, однако требования работников услышаны не были, говорят диспетчеры.Акции протеста уже привели к неприятным последствиям для пассажиров. Так, накануне 57% рейсов в аэропорту вылетели с задержкой.Бастующие обещают продолжать протест до тех пор, пока не станут получать достойные выплаты, говорят представители профсоюза.