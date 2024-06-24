Китайский зонд «Чанъэ-6» доставил на Землю образцы обратной стороны Луны

Никита Опарин © Вечерние ведомости

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Китайский зонд «Чанъэ-6» успешно доставил на Землю первые образцы с обратной стороны Луны, что является значительным шагом в исследовании нашего естественного спутника.Эти образцы могут пролить свет на формирование и историю Луны, поскольку обратная сторона менее изучена и имеет более древние геологические особенности в сравнении с ближней стороной.Китайское космическое агентство CNSA охарактеризовало миссию «Чанъэ-6» как «полный успех». Зонд вернулся на Землю 25 июня в пустынной местности Внутренней Монголии. Капсула приземлилась с помощью парашюта.Обратная сторона Луны перспективна для исследований из-за ее изрезанных черт, которые менее сглажены древними лавовыми потоками. Это делает её идеальным местом для сбора образцов, которые могут предоставить больше информации о ранней истории Луны.Китайская миссия охватила ранее неисследованные участки Луны. Ее обратная сторона, обращенная всегда в сторону от Земли, остается одной из самых неизученных областей нашей Солнечной системы. Ее называют "темная сторона", однако свет там присутствует так же, как и на ближней стороне.Запуск зонда состоялся 3 мая с космодрома Вэньчан. Примерно через месяц он приземлился в бассейне Южный полюс-Эйткен, одном из крупнейших ударных кратеров в Солнечной системе. Зонд использовал дрель и роботизированную руку для сбора образцов, а также сфотографировал поверхность Луны и водрузил китайский флаг.4 июня зонд осуществил успешный запуск с обратной стороны Луны, чтобы вывести образцы на лунную орбиту. Для выполнения этой операции потребовалось использование китайского спутника-ретранслятора, чтобы обеспечить связь между Землей и обратной стороной Луны.За последние тридцать лет Китай значительно развил свои космические программы, вкладывая миллиарды евро, чтобы догнать США, Россию и Европу. В 2019 году Китай впервые посадил космический аппарат на обратной стороне Луны, в 2020 году привез образцы с ближней стороны Луны и завершил работу над своей спутниковой навигационной системой Beidou. В 2021 году Китай высадил на Марс небольшой робот.Китай планирует запустить свою первую пилотируемую миссию на Луну к 2030 году и создать лунную базу. США также активно развивают свою лунную программу и планируют отправить астронавтов на Луну к 2026 году в рамках миссии «Артемида-3».Миссия «Чанъэ-6» стала важным шагом в китайской лунной программе, продолжив предыдущие достижения, такие как посадка беспилотных аппаратов на Луне и возврат образцов с ее ближней стороны. Новые образцы, собранные из бассейна Южный полюс-Эйткен, имеют особую научную ценность, так как этот регион является одним из старейших и самых глубоких кратеров на Луне.