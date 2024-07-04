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Жара заставила уральских дорожников ограничить грузовой транспорт
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Аномально высокие температуры на Среднем Урале вынудили местных дорожников прибегнуть к «аномальным» мерам. Правда, пока это коснулось только водитель большегрузных машин.
В связи с аномальной жарой, федеральное казенное учреждение «Уралуправтодор» выступило с предупреждением к водителям большегрузов.
«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (температура воздуха свыше 32°C) вводится временное ограничение для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения Свердловской области», — говорится в обращении.
Пока ограничение вводится на несколько дней: действовать оно будет в период с 8 утра до 8 вечера по московскому времени с 4 по 6 июля.
На данный момент температура воздуха в Свердловской области переваливает за отметку в 30 градусов тепла. К концу недели жара должна пойти на спад, но незначительно. А к середине следующей недели она снова скакнёт до показателей в 30 градусов по Цельсию.
В связи с аномальной жарой, федеральное казенное учреждение «Уралуправтодор» выступило с предупреждением к водителям большегрузов.
«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (температура воздуха свыше 32°C) вводится временное ограничение для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения Свердловской области», — говорится в обращении.
Пока ограничение вводится на несколько дней: действовать оно будет в период с 8 утра до 8 вечера по московскому времени с 4 по 6 июля.
На данный момент температура воздуха в Свердловской области переваливает за отметку в 30 градусов тепла. К концу недели жара должна пойти на спад, но незначительно. А к середине следующей недели она снова скакнёт до показателей в 30 градусов по Цельсию.
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