Жара заставила уральских дорожников ограничить грузовой транспорт

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Аномально высокие температуры на Среднем Урале вынудили местных дорожников прибегнуть к «аномальным» мерам. Правда, пока это коснулось только водитель большегрузных машин.В связи с аномальной жарой, федеральное казенное учреждение «Уралуправтодор» выступило с предупреждением к водителям большегрузов.«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (температура воздуха свыше 32°C) вводится временное ограничение для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения Свердловской области», — говорится в обращении.Пока ограничение вводится на несколько дней: действовать оно будет в период с 8 утра до 8 вечера по московскому времени с 4 по 6 июля.На данный момент температура воздуха в Свердловской области переваливает за отметку в 30 градусов тепла. К концу недели жара должна пойти на спад, но незначительно. А к середине следующей недели она снова скакнёт до показателей в 30 градусов по Цельсию.