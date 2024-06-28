В Североуральске 35-летнего местного жителя обвинили в преступлении сексуализированного характера





– сообщил старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга. «После содеянного с места происшествия обвиняемый скрылся, но в последующем был задержан. В отношении обвиняемого судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Североуральске 35-летнего мужчину задержали по обвинению в преступлении сексуализированного характера. По версии следствия, в ночь на 9 июня он, угрожая убийством, надругался над девушкой.Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в тот вечер после спиртного мужчине захотелось «клубнички» и он, вооружившись ножом, отправился на поиски объекта посягательства. Тогда возле гаражей, где в позднее время безлюдно, он заметил одиноко идущую девушку, которая в итоге и стала его жертвой.