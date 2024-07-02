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Коммунальщики Артёмовского выплатят крупную компенсацию за «неправильную» трубу

19.01 Среда, 3 июля 2024
Фото: Юлия Кольтенберг
В прошлом году коммунальная служба устроила потоп в одном из жилых домов Артёмовского. В этом году суд обязал горе-коммунальщиков возместить ущерб почти на полмиллиона рублей.

Первый суд по этому делу прошёл много раньше. На процессе стали известны причины, по которым квартира жительницы Артёмовского оказалась затопленной. Дом должны были подключать к централизованным сетям холодного питьевого водоснабжения. Этого добивалась сама истица. Когда все необходимые документы были ею собраны, ООО «ГТЭК» взялись за дело. Но не с того конца! Мастера компании, которые одновременно подключали к водоснабжению восемь домов, не убедились в наличии на трубопроводе запорной арматуры, и когда подали воду, жильё женщины оказалось испорчено мощным потоком. Стоимость ущерба составила 274 тысячи рублей.

Когда жительница «утопленного» дома обратилась с иском в Артёмовский городской суд, там её требования удовлетворили, но частично. Коммунальщиков обязали выплатить ущерб в полном объёме, а вот сумму моральной компенсации сократили в десять раз от изначально требуемых 50 тысяч. Вместо этого компанию оштрафовали на 137 тысяч рублей.

Ответчик с решением суда не согласился. Компания пыталась переложить ответственность за затопление дома на саму истицу. По версии ООО, женщина не согласовала проект водопровода и места расстановки запорной арматуры, поэтому они и не были установлены. С этими пояснениями от приговора коммунальщики попытались отбиться в Свердловском областном суде. И наверняка пожалели об этом.

«Приняв апелляционную жалобу и рассмотрев материалы дела, Свердловский областной суд пришел к выводу, что вина в произошедшем лежит на сотрудниках коммунальной компании, которые по ошибке подключили трубу к основной магистрали, не убедившись в наличии запорной арматуры. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменения», — сообщает пресс-служба облсуда.


Таким образом, ООО «ГТЭК» должна будет выплатить в общей сложности более 416 тысяч рублей.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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