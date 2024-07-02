Коммунальщики Артёмовского выплатят крупную компенсацию за «неправильную» трубу

«Приняв апелляционную жалобу и рассмотрев материалы дела, Свердловский областной суд пришел к выводу, что вина в произошедшем лежит на сотрудниках коммунальной компании, которые по ошибке подключили трубу к основной магистрали, не убедившись в наличии запорной арматуры. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменения», — сообщает пресс-служба облсуда.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В прошлом году коммунальная служба устроила потоп в одном из жилых домов Артёмовского. В этом году суд обязал горе-коммунальщиков возместить ущерб почти на полмиллиона рублей.Первый суд по этому делу прошёл много раньше. На процессе стали известны причины, по которым квартира жительницы Артёмовского оказалась затопленной. Дом должны были подключать к централизованным сетям холодного питьевого водоснабжения. Этого добивалась сама истица. Когда все необходимые документы были ею собраны, ООО «ГТЭК» взялись за дело. Но не с того конца! Мастера компании, которые одновременно подключали к водоснабжению восемь домов, не убедились в наличии на трубопроводе запорной арматуры, и когда подали воду, жильё женщины оказалось испорчено мощным потоком. Стоимость ущерба составила 274 тысячи рублей.Когда жительница «утопленного» дома обратилась с иском в Артёмовский городской суд, там её требования удовлетворили, но частично. Коммунальщиков обязали выплатить ущерб в полном объёме, а вот сумму моральной компенсации сократили в десять раз от изначально требуемых 50 тысяч. Вместо этого компанию оштрафовали на 137 тысяч рублей.Ответчик с решением суда не согласился. Компания пыталась переложить ответственность за затопление дома на саму истицу. По версии ООО, женщина не согласовала проект водопровода и места расстановки запорной арматуры, поэтому они и не были установлены. С этими пояснениями от приговора коммунальщики попытались отбиться в Свердловском областном суде. И наверняка пожалели об этом.Таким образом, ООО «ГТЭК» должна будет выплатить в общей сложности более 416 тысяч рублей.