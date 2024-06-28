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Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в серьезное ДТП в Турции
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в Турции, сообщают СМИ.
Местные издания пишут о большом количестве пострадавших.
По данным агентства IHA, микроавтобус должен был доставить российских и белорусских туристов из отелей Аланьи в аэропорт Антальи. Автобус врезался в бетонный столб.
Судя по опубликованным кадрам, передняя часть автобуса полностью разрушена. Пострадавшие пассажиры и водитель госпитализированы (по другой информации, водитель скончался).
Количество раненых уточняется. В СМИ сообщают о 20 пострадавших туристах, 16 из них - россияне. Официальных комментариев пока нет.
Местные издания пишут о большом количестве пострадавших.
По данным агентства IHA, микроавтобус должен был доставить российских и белорусских туристов из отелей Аланьи в аэропорт Антальи. Автобус врезался в бетонный столб.
Судя по опубликованным кадрам, передняя часть автобуса полностью разрушена. Пострадавшие пассажиры и водитель госпитализированы (по другой информации, водитель скончался).
Количество раненых уточняется. В СМИ сообщают о 20 пострадавших туристах, 16 из них - россияне. Официальных комментариев пока нет.
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