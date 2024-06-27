В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП с электросамокатом на улице 8 Марта

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Госавтоинспекция Екатеринбурга ищет очевидцев аварии с участием электросамоката, которая произошла сегодня, 4 июля, в 14.00 на улице 8 Марта, рядом с 194-м домом.В пресс-группе сообщают, что в этом месте неизвестный сбил 72-летнюю женщину. Её с травмами головы увезли на скорой.Теперь в городской ГИБДД просят всех, кто может знать что-либо об этом ДТП, звонить по телефону «8-999-563-43-34» или обращаться по адресу: улица Степана Разина, дом 20. Также в пресс-группе настоятельно рекомендовали уехавшему с места аварии самокатчику самостоятельно явиться в отделение полиции для объяснений.