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В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП с электросамокатом на улице 8 Марта
Предполагаемый виновник аварии (Фото предоставлено очевидцами)
Госавтоинспекция Екатеринбурга ищет очевидцев аварии с участием электросамоката, которая произошла сегодня, 4 июля, в 14.00 на улице 8 Марта, рядом с 194-м домом.
В пресс-группе сообщают, что в этом месте неизвестный сбил 72-летнюю женщину. Её с травмами головы увезли на скорой.
Теперь в городской ГИБДД просят всех, кто может знать что-либо об этом ДТП, звонить по телефону «8-999-563-43-34» или обращаться по адресу: улица Степана Разина, дом 20. Также в пресс-группе настоятельно рекомендовали уехавшему с места аварии самокатчику самостоятельно явиться в отделение полиции для объяснений.
В пресс-группе сообщают, что в этом месте неизвестный сбил 72-летнюю женщину. Её с травмами головы увезли на скорой.
Теперь в городской ГИБДД просят всех, кто может знать что-либо об этом ДТП, звонить по телефону «8-999-563-43-34» или обращаться по адресу: улица Степана Разина, дом 20. Также в пресс-группе настоятельно рекомендовали уехавшему с места аварии самокатчику самостоятельно явиться в отделение полиции для объяснений.
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