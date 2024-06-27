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После пожара в Берёзовском санитарные врачи рекомендовали не открывать окна
Иллюстрация: Юлия Медведева
В свердловском управлении Роспотребнадзора рекомендовали людям, живущим вблизи промышленной зоны Берёзовского, где вчера потушили крупный пожар, не выходить на улицу без необходимости и не открывать окна.
При проявлении появлении признаков одышки, кашля, бессонницы или обострения хронических болезней уральцев призывают обращаться к врачам.
На данный момент известно, что превышений «максимально разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ» нет. Об этом свидетельствуют первые результаты исследований воздуха в районе пожарища.
«Санитарные врачи советуют жителям в районе пожара избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, делать влажную уборку, а при необходимости выходить на улицу использовать маски и респираторы»,
– говорится в сообщении ведомства.
При проявлении появлении признаков одышки, кашля, бессонницы или обострения хронических болезней уральцев призывают обращаться к врачам.
На данный момент известно, что превышений «максимально разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ» нет. Об этом свидетельствуют первые результаты исследований воздуха в районе пожарища.
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