После пожара в Берёзовском санитарные врачи рекомендовали не открывать окна

– говорится в сообщении ведомства.

«Санитарные врачи советуют жителям в районе пожара избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, делать влажную уборку, а при необходимости выходить на улицу использовать маски и респираторы»,