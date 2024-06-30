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В Забайкалье хотят отстреливать медведей, которые выходят к людям из-за пожаров
Фото: Вечерние ведомости
Власти Забайкалья намерены обсудить вопрос, что делать с медведями, которые стали выходить к людям из-за лесных пожаров.
На сюжет региональной телекомпании «Забайкалье» обращает внимание «Коммерсант». В видеоролике сотрудник МЧС обращается к губернатору региона, который совершает рабочую поездку в связи со сложной ситуацией с пожарами.
По словам сотрудника МЧС, главы муниципалитетов задают вопросы о том, что делать с медведями. Животные представляют опасность не только для населения, но и для тех, кто тушит пожары. «Я понимаю, природу беречь надо, человеческая жизнь-то дороже <...> Решение - ликвидация медведей только», - говорит губернатору представитель ведомства.
Глава Забайкальского края Александр Осипов поручил местным властям «поднять вопрос» на совещании. Между тем, в телеграм-канале главы региона подробно освещается обстановка с пожарами, однако о ситуации с медведями там информации пока нет.
В комментариях к сюжету телеканала пользователи пишут, что люди уничтожили естественную среду обитания животных, а «виноваты оказались медведи».
Добавим, что в июне в регионе был введен режим ЧС федерального характера в связи с ситуацией с лесными пожарами.
На сюжет региональной телекомпании «Забайкалье» обращает внимание «Коммерсант». В видеоролике сотрудник МЧС обращается к губернатору региона, который совершает рабочую поездку в связи со сложной ситуацией с пожарами.
По словам сотрудника МЧС, главы муниципалитетов задают вопросы о том, что делать с медведями. Животные представляют опасность не только для населения, но и для тех, кто тушит пожары. «Я понимаю, природу беречь надо, человеческая жизнь-то дороже <...> Решение - ликвидация медведей только», - говорит губернатору представитель ведомства.
Глава Забайкальского края Александр Осипов поручил местным властям «поднять вопрос» на совещании. Между тем, в телеграм-канале главы региона подробно освещается обстановка с пожарами, однако о ситуации с медведями там информации пока нет.
В комментариях к сюжету телеканала пользователи пишут, что люди уничтожили естественную среду обитания животных, а «виноваты оказались медведи».
Добавим, что в июне в регионе был введен режим ЧС федерального характера в связи с ситуацией с лесными пожарами.
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