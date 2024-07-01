Житель Богдановичского района 13 лет прятал тело убитой жены и избегал наказания

Сотрудниками Следственного комитета и полиции отрабатывались разные версии совершённого убийства, анализировались и отрабатывались имеющиеся базы данных ранее судимых лиц, в том числе склонных к совершению особо тяжких преступлений. Так, в ходе проверки на причастность супруга погибшей (мужчина ранее был осуждён за совершение другого преступления и отбывает наказание в одной из исправительных колоний региона), были получены признательные показания подозреваемого. Кроме того, он указал место сокрытия тела супруги и рассказал о том, какие криминальные события стали причиной её смерти 13 лет назад, — поясняют в областном СУ СК РФ.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области сообщило о завершении расследования, которое длилось 13 лет. Все эти годы убийце своей жены удавалось избегать наказания.Как удалось установить следователям, в конце марта 2011 года пьянка в «тихом» семейном кругу завершилась в одном из жилищ на территории Богдановичского района Свердловской области конфликтом и дракой. Местный житель сильно избил свою супругу, а когда она от побоев скончалась, решил спрятать её тело. Он погрузил труп в свой грузовик, вывез тело поглубже в лес, да там и закопал. Супругу он объявил исчезнувшей.Убийце жены удавалось 13 лет избегать наказания. Однако, аналитическая работа межведомственной рабочей группы по расследованию преступлений прошлых лет продолжалась.Расследование закончено. Дело — за судьями. Они поставят точку в этой затянувшейся истории, увы, банального, довольно распространённого в России душегубства.