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Депутаты ГД намерены рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ этой осенью

11.57 Вторник, 2 июля 2024
Фото: сайт Госдумы/duma.gov.ru
Госдума планирует рассмотреть широко обсуждаемый законопроект об отмене ЕГЭ уже этой осенью, в октябре.

Об этом заявила первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»), пишут РИА Новости.

Напомним, в начале июня группа депутатов (ЛДПР, КПРФ и СРЗП) внесла в ГД законопроект, который предлагает отменить ЕГЭ и вернуть «традиционные государственные экзамены». Авторы инициативы (которую неоднократно обсуждали в том числе в Госдуме) признают, что реформа провалилась, ЕГЭ привел к кризису в образовании, а коррупция, которую с помощью реформы хотели искоренить, сместилась на другой уровень.

В пояснении к документу авторы приводят ряд аргументов в пользу отмены ЕГЭ:

- реформа образования, начатая с введением ЕГЭ (в 2009 году - прим. ред.), не приносит ожидаемых результатов, которые должны были бы также выражаться в более высоком качестве знаний и доступности высшего образования.

- Содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса.

- Для эффективной подготовки к ЕГЭ необходимо нанимать репетиторов, «услуги которых отличаются высокой стоимостью и непосильны для многих родителей».

- Иногда выпускникам, получившим высокие баллы, не остается мест в вузе из-за победителей и призеров олимпиад.

- «Имеются факты, когда школьников за деньги готовят к олимпиадам преподаватели вузов, которые являются организаторами этих олимпиад».

- «Расходы родителей переместились на рынок репетиторов, а коррупционная составляющая - из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад».

- «Тестирование в принципе не способно выявить уровень знаний, а процесс обучения превращается в «натаскивание» на экзамен»; формат ЕГЭ учит детей только «проставлять галочки в клеточках»; на ЕГЭ работает память школьника, а не его мышление.

- «Из-за непомерной сложности вопросов и заданий ЕГЭ увеличилась нагрузка на учащихся».

- Сейчас основная задача обучения в школе заключается в подготовке к ЕГЭ, «а не к жизни и дальнейшему обучению в вузе».

- При такой форме аттестации отсутствует индивидуальный подход к школьникам, не учитывается разница в условиях их обучения.

- Проведение ЕГЭ требует значительных расходов от государства, которые растут из года в год.

- Постоянно меняются правила проведения ЕГЭ. «По сути, происходит эксперимент над учащимися и школами, что является недопустимым».

- «Общество навязывает судьбоносный характер ЕГЭ, от которого чуть ли не зависит жизнь и будущая карьера выпускника».

О суицидах и унижении

Особое внимание депутаты обращают на психическое здоровье школьников, которые из-за переживаний перед экзаменами вынуждены обращаться к врачам, принимать успокоительные средства. В некоторых случаях тревожное состояние и постоянный стресс приводит к трагическим непоправимым последствиям.

С каждым годом наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков, сдающих ЕГЭ, отмечают авторы инициативы (точные цифры они не приводят). «Так, в июне 2024 года в московском районе Свиблово школьник, переживая из-за сдачи экзаменов, выбросился из окна», - говорится в пояснительной записке.

Также депутаты напомнили о случаях, когда школьники подверглись моральному унижению перед сдачей ЕГЭ, в том числе о недавнем скандале в воронежской школе. «В Воронеже в одной из школ выпускницам пришлось снимать нижнее белье из-за слишком чувствительного металлоискателя в пункте сдачи ЕГЭ. В Чувашии сотрудница Рособрнадзора заставляла учеников снимать ремни и задирать рубашки, а во время проведения ЕГЭ не разрешала находиться в туалете дольше 30 секунд», - отмечается в пояснении.

По мнению депутатов, это происходит «из-за боязни организаторов ЕГЭ получить большой штраф, поэтому иные педагоги, в порыве осуществить директиву свыше, готовы пойти на унижение человеческого достоинства детей».

Добавим, что этим летом Рособрнадзор обратился к депутатам ГД с просьбой дать предложения «по совершенствованию системы ЕГЭ». Так, депутат Лантратова предложила «запретить прикасаться к учащимся при процедуре пропуска на экзамен, строго запретить требовать от детей оголяться до нижнего белья или снимать его при досмотре до ЕГЭ». Кроме того депутат предложила проработать вопрос питания на экзаменах и «разрешить детям проносить воду и иконки».

Вернуть все на свои места

«Время отказаться от ЕГЭ. Внесли с коллегами межфракционный законопроект, которым предлагаем заменить ЕГЭ на государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов. То есть вернуть все на свои места», - в начале июня писала одна из авторов инициативы Яна Лантратова.

По мнению депутатов, принятие закона об отмене ЕГЭ позволит повысить уровень знаний выпускников, «избавит школьников от бессмысленного заучивания ответов на тесты» и сохранит физическое и психическое здоровье детей.

Авторы инициативы считают, что отмена ЕГЭ в перспективе позволит готовить «более высококвалифицированных специалистов, без которых Россия не преодолеет научно-техническое и научно-технологическое отставание».

Добавим, что в случае принятия, закон может вступить в силу уже с 1 января 2025 года.

Между тем, на днях широко обсуждали еще одно изменение в системе школьного образования - члены Совета по правам человека при президенте предложили вернуть в российские школы оценки за поведение. А тех, кто вел себя плохо и получил неуд, предложили не допускать до экзаменов. Инициатива также вызвала бурное обсуждение и неоднозначную реакцию среди педагогов и родителей.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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