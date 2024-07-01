Экс-глава НИИ «Роскосмоса» Шишанов получил пять лет колонии

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Бывший директор НИИ точных приборов (входит в корпорацию «Роскосмос») Анатолий Шишанов приговорен к пяти годам колонии по делу о злоупотреблении полномочиями.Шишанова называют ведущим конструктором в области космического приборостроения. Он был удостоен званий Героя Соцтруда, Героя СССР и Героя России.Приговор вынес Бутырский районный суд Москвы.«Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях сроком на 2 года», - говорится в сообщении пресс-службы судов.О деталях дела не сообщается. В суде добавили, что был подан гражданский иск от «представителя Министерства обороны РФ о компенсации материального ущерба, причиненного преступлением», иск удовлетворен судом в полном объеме.Дело поступило в суд в сентябре 2022 года. Добавим, что в июле 2020 года Шишанова отправили под домашний арест по делу о растрате в особо крупном размере, писал «Коммерсант».В деле есть второй фигурант Олег Гомозов, его обвинили в пособничестве. Он получил 4 года колонии.Шишанов и Гомозов взяты под стражу в зале суда.