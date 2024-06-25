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Сильные дожди в Китае привели к эвакуации более 240 000 человек
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
Восточный Китай столкнулся с серьезными последствиями проливных дождей, которые привели к эвакуации более 240 000 человек.
К полудню вторника, 2 июля, наводнения, вызванные разливом реки Янцзы, самой длинной реки в Китае, охватили 36 уездов и районов в семи городах провинции Аньхой, к западу от Шанхая.
По данным агентства Синьхуа, в течение нескольких месяцев Китай страдал от экстремальных погодных условий, включая проливные дожди и аномальную жару.
Страна является крупнейшим источником выбросов парниковых газов, что, по мнению ученых, способствует увеличению частоты и интенсивности таких явлений.
На кадрах государственного телевидения CCTV, показанных в среду, видно, как уровень воды в реке Янцзы поднялся до такой степени, что почти полностью покрыл 12-метровую скульптуру в городе Уху. Волонтеры патрулируют берега реки, вооруженные зонтиками и спасательными средствами. Специалисты мобилизованы для наблюдения за плотинами и дамбами вдоль реки Янцзы.
Синоптики предупреждают, что дожди продолжатся со среды по пятницу, на юге Китая объявлено о возможных геологических катастрофах.
В прошлом месяце наводнения в центральной провинции Хунань привели к гибели пяти человек, а оползни в той же провинции унесли жизни восьми человек.
В июне проливные дожди также вызвали наводнения в южной провинции Гуандун, где погибло по меньшей мере 38 человек.
К полудню вторника, 2 июля, наводнения, вызванные разливом реки Янцзы, самой длинной реки в Китае, охватили 36 уездов и районов в семи городах провинции Аньхой, к западу от Шанхая.
По данным агентства Синьхуа, в течение нескольких месяцев Китай страдал от экстремальных погодных условий, включая проливные дожди и аномальную жару.
Страна является крупнейшим источником выбросов парниковых газов, что, по мнению ученых, способствует увеличению частоты и интенсивности таких явлений.
На кадрах государственного телевидения CCTV, показанных в среду, видно, как уровень воды в реке Янцзы поднялся до такой степени, что почти полностью покрыл 12-метровую скульптуру в городе Уху. Волонтеры патрулируют берега реки, вооруженные зонтиками и спасательными средствами. Специалисты мобилизованы для наблюдения за плотинами и дамбами вдоль реки Янцзы.
Синоптики предупреждают, что дожди продолжатся со среды по пятницу, на юге Китая объявлено о возможных геологических катастрофах.
В прошлом месяце наводнения в центральной провинции Хунань привели к гибели пяти человек, а оползни в той же провинции унесли жизни восьми человек.
В июне проливные дожди также вызвали наводнения в южной провинции Гуандун, где погибло по меньшей мере 38 человек.
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