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СК: в Кемеровской области обрушилось здание Дворца детского творчества
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В городе Белово Кемеровской области обрушилось здание Дворца творчества детей и молодежи.
По данным СК, обрушились перекрытия и стены. «Предварительно установлено, что обрушение перекрытий и стены произошло с первого по четвертый этаж здания», - сообщили в управлении.
В СК заявили, что посетители были своевременно эвакуированы. По информации в местных СМИ, занятия для детей закончились незадолго до обрушения, они успели уйти из здания.
На месте работают следователи, прокуратура и экстренные службы.
Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
По данным СК, обрушились перекрытия и стены. «Предварительно установлено, что обрушение перекрытий и стены произошло с первого по четвертый этаж здания», - сообщили в управлении.
В СК заявили, что посетители были своевременно эвакуированы. По информации в местных СМИ, занятия для детей закончились незадолго до обрушения, они успели уйти из здания.
На месте работают следователи, прокуратура и экстренные службы.
Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
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