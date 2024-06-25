В московском автобусе взорвался баллон, есть пострадавшие

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В московском автобусе взорвался баллон. Пострадал водитель, сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.«Сегодня около 12:30 в Ижорском проезде, в районе дома 5а, произошёл инцидент с участием автобуса 672 маршрута. По предварительной информации, водитель услышал хлопок и остановил автобус», - говорится в сообщении.Водителю потребовалась помощь медиков.Канал «Осторожно, Москва» пишет, что из-за сильного взрыва баллон с автобуса отбросило в соседний двор. Судя по опубликованным кадрам, у автобуса сильно повреждены кабина и крыша, выбиты стекла. На дороге разбросаны части кузова. Движение по Ижорскому проезду временно перекрыто, на месте работают оперативные службы.В местных изданиях сообщают, что среди пассажиров есть один пострадавший. Официальных данных пока нет.Одна из версий ЧП - сильная жара в столице. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни 32-35 градусов в Москве.Причины ЧП установит специальная комиссия ГУП «Мосгортранс» совместно с Ликинским автобусным заводом «Группы ГАЗ» — производителем техники, уточнили в Дептрансе.