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В московском автобусе взорвался баллон, есть пострадавшие
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В московском автобусе взорвался баллон. Пострадал водитель, сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.
«Сегодня около 12:30 в Ижорском проезде, в районе дома 5а, произошёл инцидент с участием автобуса 672 маршрута. По предварительной информации, водитель услышал хлопок и остановил автобус», - говорится в сообщении.
Водителю потребовалась помощь медиков.
Канал «Осторожно, Москва» пишет, что из-за сильного взрыва баллон с автобуса отбросило в соседний двор. Судя по опубликованным кадрам, у автобуса сильно повреждены кабина и крыша, выбиты стекла. На дороге разбросаны части кузова. Движение по Ижорскому проезду временно перекрыто, на месте работают оперативные службы.
В местных изданиях сообщают, что среди пассажиров есть один пострадавший. Официальных данных пока нет.
Одна из версий ЧП - сильная жара в столице. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни 32-35 градусов в Москве.
Причины ЧП установит специальная комиссия ГУП «Мосгортранс» совместно с Ликинским автобусным заводом «Группы ГАЗ» — производителем техники, уточнили в Дептрансе.
«Сегодня около 12:30 в Ижорском проезде, в районе дома 5а, произошёл инцидент с участием автобуса 672 маршрута. По предварительной информации, водитель услышал хлопок и остановил автобус», - говорится в сообщении.
Водителю потребовалась помощь медиков.
Канал «Осторожно, Москва» пишет, что из-за сильного взрыва баллон с автобуса отбросило в соседний двор. Судя по опубликованным кадрам, у автобуса сильно повреждены кабина и крыша, выбиты стекла. На дороге разбросаны части кузова. Движение по Ижорскому проезду временно перекрыто, на месте работают оперативные службы.
В местных изданиях сообщают, что среди пассажиров есть один пострадавший. Официальных данных пока нет.
Одна из версий ЧП - сильная жара в столице. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни 32-35 градусов в Москве.
Причины ЧП установит специальная комиссия ГУП «Мосгортранс» совместно с Ликинским автобусным заводом «Группы ГАЗ» — производителем техники, уточнили в Дептрансе.
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