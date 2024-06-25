Сиделец первоуральской колонии мошенничал и задержится в неволе подольше

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Некоторых преступников от совершения новых преступлений не удерживают даже неприступные стены исправительных колоний. Вот и один из сидельцев Первоуральска сумел совершить мошенничество в крупном размере, не выходя на волю.Жертвой мошенника из первоуральской колонии стала женщина, с которой он переписывался. Заключённый сумел в письменном виде так «обработать» свою подругу по переписке, что та набрала для него кредитов на общую сумму свыше 700 тысяч рублей. Денежные средства женщина перевела на банковские счета и абонентские номера операторов сотовой связи, находившиеся в пользовании у осуждённого.Сердобольная была уверена, что тем самым улучшает условия отсидки мужика (что в какой-то степени, если подумать, даже правда). К тому же тот заверил благодетельницу, что все выплаты по кредитам будет делать сам (что, разумеется, в истинные его планы не входило). Когда же из кредитных организаций даме стали поступать требования о выплате кредитов, та, наконец, поняла, что была обманута и обратилась в правоохранительные органы.История эта разворачивалась в 2022 году. Точка же в ней поставлена только сейчас. Первоуральский городской суд рассмотрел обстоятельства дела и неугомонного преступника решил подержать в неволе подольше. Согласно новому приговору, следующие 3 года и 4 месяца он проведёт в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, — уточняют в прокуратуре Свердловской области.