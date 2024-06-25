Возрастное ограничение 18+
Сиделец первоуральской колонии мошенничал и задержится в неволе подольше
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Некоторых преступников от совершения новых преступлений не удерживают даже неприступные стены исправительных колоний. Вот и один из сидельцев Первоуральска сумел совершить мошенничество в крупном размере, не выходя на волю.
Жертвой мошенника из первоуральской колонии стала женщина, с которой он переписывался. Заключённый сумел в письменном виде так «обработать» свою подругу по переписке, что та набрала для него кредитов на общую сумму свыше 700 тысяч рублей. Денежные средства женщина перевела на банковские счета и абонентские номера операторов сотовой связи, находившиеся в пользовании у осуждённого.
Сердобольная была уверена, что тем самым улучшает условия отсидки мужика (что в какой-то степени, если подумать, даже правда). К тому же тот заверил благодетельницу, что все выплаты по кредитам будет делать сам (что, разумеется, в истинные его планы не входило). Когда же из кредитных организаций даме стали поступать требования о выплате кредитов, та, наконец, поняла, что была обманута и обратилась в правоохранительные органы.
История эта разворачивалась в 2022 году. Точка же в ней поставлена только сейчас. Первоуральский городской суд рассмотрел обстоятельства дела и неугомонного преступника решил подержать в неволе подольше. Согласно новому приговору, следующие 3 года и 4 месяца он проведёт в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, — уточняют в прокуратуре Свердловской области.
Жертвой мошенника из первоуральской колонии стала женщина, с которой он переписывался. Заключённый сумел в письменном виде так «обработать» свою подругу по переписке, что та набрала для него кредитов на общую сумму свыше 700 тысяч рублей. Денежные средства женщина перевела на банковские счета и абонентские номера операторов сотовой связи, находившиеся в пользовании у осуждённого.
Сердобольная была уверена, что тем самым улучшает условия отсидки мужика (что в какой-то степени, если подумать, даже правда). К тому же тот заверил благодетельницу, что все выплаты по кредитам будет делать сам (что, разумеется, в истинные его планы не входило). Когда же из кредитных организаций даме стали поступать требования о выплате кредитов, та, наконец, поняла, что была обманута и обратилась в правоохранительные органы.
История эта разворачивалась в 2022 году. Точка же в ней поставлена только сейчас. Первоуральский городской суд рассмотрел обстоятельства дела и неугомонного преступника решил подержать в неволе подольше. Согласно новому приговору, следующие 3 года и 4 месяца он проведёт в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, — уточняют в прокуратуре Свердловской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Тепло придет на Урал из-за антициклона
30 июня 2024
30 июня 2024
Житель Первоуральска пытался сжечь свою жену
01 июля 2024
01 июля 2024