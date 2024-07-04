Возрастное ограничение 18+
Из-за жары тяжеловозам запретили выезжать на свердловские трассы
Фото: Владислав Постников
Из-за сильной жары в Свердловской области ввели ограничения для большегрузов на дорогах федерального значения в ближайшие три дня.
Ограничения будут длиться каждый день с 08.00 до 20.00 до 6 июля включительно.
Ранее в МЧС сообщали, что в регионе ожидается повышение температуры до 36°C.
«В связи с температурой воздуха свыше 32°C вводится временное ограничение для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения Свердловской области», \
– говорится в сообщении «Уралуправтодора».
Ограничения будут длиться каждый день с 08.00 до 20.00 до 6 июля включительно.
Ранее в МЧС сообщали, что в регионе ожидается повышение температуры до 36°C.
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