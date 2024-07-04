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Силовики задержали бывшего замглавы Челябинска
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Бывший замглавы Челябинска задержан по делу о крупной взятке.
В СУ СК по региону сообщили, что уголовное дело возбуждено в отношении бывшего председателя комитета градостроительства и архитектуры Челябинска, его подозревают в получение взятки в 10 миллионов рублей.
По версии следствия, с 2017 по 2019 годы он получил через посредника от коммерсантов не менее 10 млн рублей за содействие «в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке и межеванию территории в Советском районе».
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области, добавили в ведомстве.
По информации РИА Новости, речь идет о задержании Сергея Репринцева. Он занимал должность замглавы Челябинска в 2017-2019 годах, затем возглавил комитет по строительству и архитектуре, пишет агентство.
Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, говорится в сообщении СК по региону.
В СУ СК по региону сообщили, что уголовное дело возбуждено в отношении бывшего председателя комитета градостроительства и архитектуры Челябинска, его подозревают в получение взятки в 10 миллионов рублей.
По версии следствия, с 2017 по 2019 годы он получил через посредника от коммерсантов не менее 10 млн рублей за содействие «в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке и межеванию территории в Советском районе».
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области, добавили в ведомстве.
По информации РИА Новости, речь идет о задержании Сергея Репринцева. Он занимал должность замглавы Челябинска в 2017-2019 годах, затем возглавил комитет по строительству и архитектуре, пишет агентство.
Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, говорится в сообщении СК по региону.
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