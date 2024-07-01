В Новороссийске отразили атаку безэкипажных катеров, сообщили власти

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил об отражении атаки безэкипажных катеров.Ночью в городе прозвучали сирены, власти обратились к населению с просьбой не выходить на улицу.«Уважаемые жители! В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», - написал глава города в телеграм-канале.Жителей попросили не находиться на открытом пространстве около моря. «Не выходите на улицу, тем более на набережную к морю. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», - говорится в обращении главы города к жителям первой береговой линии.В районе набережной было временно ограничено движение. Позже глава города предупредил, что утром 3 июля будут обследовать акваторию бухты, входы на пляжи и набережную будут ограничены.«Убедительная просьба на время проведения оперативных мероприятий воздержаться от посещения пляжных территорий, набережной и рекреационных зон вдоль уреза воды», - написал Кравченко.Позже в Минобороны сообщили, что «минувшей ночью дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска».Кроме того, пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, четыре беспилотника уничтожены над территорией Брянской области, один - над территорией Московской области, добавили в ведомстве.